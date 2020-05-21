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Türk-sen’den hükümete eleştiri

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin koronavirüsü bahane ederek ülkedeki bütün ekonomik sıkıntının faturasını çalışanlara ve emeklilere ödetmeye çalıştığını ileri sürdü.

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
Türk-sen’den hükümete eleştiri
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Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin kısmi mesai ve ücret desteğiyle ilgili konularda günde iki defe karar değiştirerek çalışanlarla alay ettiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:
“Önce kapalı olan iş yerlerindeki çalışanlara 1500 TL katkı verileceği kararı alan ve ondan sonra nerdeyse on defa kapsamla ilgili değişiklik yapan Hükümet şimdide İhtiyat Sandığında birikimi olan çalışanlara önce 5 ay süreyle 2000 TL katkı yapacağını açıkladı, daha sonra kamu çalışanları ve belediye çalışanları hariç 3 ay süreyle katkı yapılacağı söylendi. Ertesi gün Bakanlar Kurulunda bütün çalışanlara ödenmesi ve 5 ay süreyle uygulanması ile ilgili Resmi Gazete’de yayımladı, ertesi gün Çalışma Bakanı 5 ay değil 3 ay süreyle uygulanacağını duyurdu.
Bu süreçte Çalışma Bakanı ve hükümet her gün nerdeyse günde iki defa aynı konuyla ilgili kararlar değiştirerek çalışanlarla alay etmeye devam ediyor.

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Türk-Sen olarak bu tür uygulamaları asla kabul etmediğimizi ve gerekirse yasal haklarımız kullanacağımızı  herkesin bilmesini isteriz.”

 

Son Güncelleme: 21.05.2020 12:26
Anahtar Kelimeler:
TürksenTürksenden Hükümete Eleştiri
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