Türk-sen’den hükümete eleştiri

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin kısmi mesai ve ücret desteğiyle ilgili konularda günde iki defe karar değiştirerek çalışanlarla alay ettiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Önce kapalı olan iş yerlerindeki çalışanlara 1500 TL katkı verileceği kararı alan ve ondan sonra nerdeyse on defa kapsamla ilgili değişiklik yapan Hükümet şimdide İhtiyat Sandığında birikimi olan çalışanlara önce 5 ay süreyle 2000 TL katkı yapacağını açıkladı, daha sonra kamu çalışanları ve belediye çalışanları hariç 3 ay süreyle katkı yapılacağı söylendi. Ertesi gün Bakanlar Kurulunda bütün çalışanlara ödenmesi ve 5 ay süreyle uygulanması ile ilgili Resmi Gazete’de yayımladı, ertesi gün Çalışma Bakanı 5 ay değil 3 ay süreyle uygulanacağını duyurdu.

Bu süreçte Çalışma Bakanı ve hükümet her gün nerdeyse günde iki defa aynı konuyla ilgili kararlar değiştirerek çalışanlarla alay etmeye devam ediyor.



Türk-Sen olarak bu tür uygulamaları asla kabul etmediğimizi ve gerekirse yasal haklarımız kullanacağımızı herkesin bilmesini isteriz.”