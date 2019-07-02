banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99600
ALTIN
254.580
DOLAR
5.6775
STERLİN
7.1602
EURO
6.4119
Hamitköy’de bir iş yeri kundaklandı
HAMİTKÖY’DE BİR İŞ YERİ KUNDAKLANDI
Trafik canavarı bir can daha aldı
TRAFİK CANAVARI BİR CAN DAHA...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderdi
ESKİ EŞİNİN ÇIPLAK VİDEOSUNU AKRABALARINA...
banner307

Türk-Sen’den hükümete çağrı: “HP’den yüzde 2 kesinti kararınızdan ivedi olarak geri dönün”

Türk-Sen’den hükümete çağrı: “HP’den yüzde 2 kesinti kararınızdan ivedi olarak geri dönün”

02 Temmuz 2019 Salı 08:25
Türk-Sen’den hükümete çağrı: “HP’den yüzde 2 kesinti kararınızdan ivedi olarak geri dönün”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete; “çalışanların ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı hayat pahalılığı oranından yüzde 2 oranında kesinti yapma kararından ivedi olarak geri dönmesi” çağrısında bulundu.

Bıçaklı, “Aksi halde ülkedeki çalışma barışı çok erken bir zamanda ciddi şekilde bozulacağını herkesin bilmesini isteriz” dedi.

Arslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, ülkede son dönemlerde akaryakıta, elektriğe, gaza ve bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların ve emeklilerin alım gücünün nerdeyse yüzde 30-35 oranında azaldığını kaydetti.

banner317
Bıçaklı, buna rağmen hükümetin bu alım gücünü telafi etmek yerine tam tersini yaparak, “ilk hükümet icraatı” olarak çalışanların ve emeklilerin alacakları hayat pahalılığı oranından yüzde 2 oranında kararnameyle kesme kararı aldığını belirtti ve şöyle devam etti:

“TASARRUF ÖNCE SİYASİ PARTİLERE YARDIMDAN YAPILSIN”

“Hükümet edenler giderlerde tasarruf etmek isterlerse önce 17 bin TL maaş alan milletvekillerinden ve Meclis’te temsil edilen 6 siyasi partiye devletin kasasından yapılan 13 milyon TL’den tasarruf etsinler. Bunları yapacaklarına emek düşmanlığı yaparak emekçilerin maaşlarını kesmek kabul edilemezdir.

TÜRK-SEN olarak önerimiz bu almış oldukları yanlış karardan ivedi olarak geri dönsünler aksi halde ülkedeki çalışma barışı çok erken bir zamanda ciddi şekilde bozulacağını herkesin bilmesini isteriz.”

Son Güncelleme: 02.07.2019 11:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Festivali Kapsamında Çocuk Şöleni Gerçekleştirildi
İskele Festivali Kapsamında Çocuk Şöleni Gerçekleştirildi
Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Civelek’ten Değerlendirme:
Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Civelek’ten Değerlendirme:
2018-2019 Akademik Yılı Odtü Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı
2018-2019 Akademik Yılı Odtü Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı
Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediye  başkan Yardımcısı Güzgülü İle Görüştü
Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediye  başkan Yardımcısı Güzgülü İle Görüştü
Pilli: “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezinin askıya alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır”
Pilli: “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezinin askıya alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır”
HAK-SEN: “Hayat pahalılığında yüzde 2 kesinti kabul edilemez”
HAK-SEN: “Hayat pahalılığında yüzde 2 kesinti kabul edilemez”
Tcg Gür Denizaltısı Ziyarete Açılıyor
Tcg Gür Denizaltısı Ziyarete Açılıyor
Türk Birliği Dayanışma Derneği’ne bir ödül de Üsküp’ten
Türk Birliği Dayanışma Derneği’ne bir ödül de Üsküp’ten
Hükümetten 12 yasa gücünde kararnameyle HP ödeneğini yüzde 2 azaltma kararı
Hükümetten 12 yasa gücünde kararnameyle HP ödeneğini yüzde 2 azaltma kararı
Bakan Oğuz, Yenierenköy Balıkçı Barınağını ziyaret etti
Bakan Oğuz, Yenierenköy Balıkçı Barınağını ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim