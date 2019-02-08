Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102448
ALTIN
221.507
DOLAR
5.2431
STERLİN
6.7884
EURO
5.9450
İkinci bir silah aranıyor
İkinci bir silah aranıyor
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak
5 genç 6 gün daha...
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
İnşaatta ne bulduysa çaldı
İnşaatta ne bulduysa çaldı
banner282

TÜRK-SEN’den Çeler’e tam destek

TÜRK-SEN’den Çeler’e tam destek

08 Şubat 2019 Cuma 09:27
TÜRK-SEN’den Çeler’e tam destek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede 40 yıldan sonra çalışma hayatını kayıt altın almak ve emeğin sömürülmesine izin vermemek için bir takım tedbirler alarak, uygulamaya koymak isteyen Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e tam destek verdiklerini açıkladı.

Bıçaklı ayrıca Ticaret Odası ve Sanayi Odası başkanlarıyla UBP Genel Başkanının Çeler’e yaptığı eleştirileri de kınadı.

Arslan Bıçaklı, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullandı:

“Ticaret odasına,sanayi odasına ve diğer sermaye  örgütlerine üyeliğin zorunlu olduğu bir ülkede tercihe bağlı olarak teşvik priminden  yararlanmak için ve ülkedeki gençlere sahip çıkmak adına yerli sitihdamı  gerçekleştirmek ve emeğin sermaye tarafından sömürülmesini engellmek adına Çalışma Bakanının sendikalaşma  ve Toplu İş Sözleşmesi yapma şartı  getirilmesine  engel olmaya çalışanlarla  karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Ayrıca bu konuda Çalışma Bakanı Zeki Çelere tam destek vermeye devam edeceğiz”

 

 

 

                                                                                                                                

 

Arslan Bıçaklı

                                                                                                                                 Genel Başkan

 

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
Zeki ÇelerTürksen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci bir silah aranıyor
İkinci bir silah aranıyor
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
İnşaatta ne bulduysa çaldı
İnşaatta ne bulduysa çaldı
“Av ve avla ilgili yaban hayatının düzenlenmesi yasa tasarısı” konusunda uzlaşı sağlandı
“Av ve avla ilgili yaban hayatının düzenlenmesi yasa tasarısı” konusunda uzlaşı sağlandı
En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü
En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı
DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha
DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Kış Konseri”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Kış Konseri”
TC İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle biraraya geldi
TC İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle biraraya geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim