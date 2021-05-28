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Türk-sen, zamların geri alınmasını istedi

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı,  tüp gaz ve hayvan yemine yapılan zamların bütün tüketim maddelerine yansıyacağını kaydetti ve zamların geri alınmasını istedi.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:45
Türk-sen, zamların geri alınmasını istedi
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Bıçaklı yazılı açıklamasında, bu zamlarla halkın daha fazla açlığa mahkum edileceğini savundu ve dövizdeki yükseliş nedeniyle alım gücünün nerdeyse yarı yarıya azaldığına dikkat çekerek hükümetin bu sıkıntıya çözüm bulmak yerine dört aylık hayat pahalılığını da kaldırmaya çalışmasını eleştirdi.

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Bıçaklı, “Bunlar yetmezmiş gibi hükümet edenler sürekli olarak temel tüketim maddelerine zam yapmakta ve halkımızı, özellikle de açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlileri açlığa mahkum etmişlerdir” dedi.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 11:09
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