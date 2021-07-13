Türk-sen: “Yeni asgari ücret acilen belirlenmeli”

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede dövizin de patlama yaptığı bu süreçte başta akaryakıt olmak üzere bütün tüketim maddelerine hükümet tarafından sürekli olarak yapılan zamlarla, çalışanların, emeklilerin, özellikle özel sektörde asgari ücretle çalışanların alım gücünün nerdeyse %40 oranında düştüğünü” ifade etti.

Bıçaklı, “Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere Hükümet olduğunu iddia edenleri göreve çağırır, bu konunun takipçisi olacağımızı ve bu Hükümet çalışanlar için son dönemlerde ne ektiyse ilk seçimlerde onu biçeceklerini bilinmesini isteriz” dedi.