banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Afet hanım Akıncı’ya mı oy...
Pes mi yoksa bravo mu?
Pes mi yoksa bravo mu?
Yiyenler ve yemek için sırada bekleyenler…
Yiyenler ve yemek için sırada...
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

Türk-sen: “Yeni asgari ücret acilen belirlenmeli”

Türk-Sen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acil olarak toplanarak yeni asgari ücreti günün koşullarına uygun olarak belirlemesi ve 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe koyması gerektiğini belirtti.

13 Temmuz 2021 Salı 10:30
Türk-sen: “Yeni asgari ücret acilen belirlenmeli”

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede dövizin de patlama yaptığı bu süreçte başta akaryakıt olmak üzere bütün tüketim maddelerine hükümet tarafından sürekli olarak yapılan zamlarla, çalışanların, emeklilerin, özellikle özel sektörde asgari ücretle çalışanların alım gücünün nerdeyse %40 oranında düştüğünü”  ifade etti.

banner341
Bıçaklı, “Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere Hükümet olduğunu iddia edenleri göreve çağırır, bu konunun takipçisi olacağımızı ve bu Hükümet çalışanlar için son dönemlerde ne ektiyse ilk seçimlerde onu biçeceklerini bilinmesini isteriz” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 13.07.2021 10:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS, Radyoloji Servisi'nde grev yapacak
KTAMS, Radyoloji Servisi'nde grev yapacak
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Gazileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Gazileriyle buluştu
Gazeteci Serhat İncirli’nin programı yayından kaldırıldı
Gazeteci Serhat İncirli’nin programı yayından kaldırıldı
Basın-sen: “İncirli’nin işine son veriliş biçimi yasaya aykırı ve etik dışı”
Basın-sen: “İncirli’nin işine son veriliş biçimi yasaya aykırı ve etik dışı”
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Kamusen akaryakıt zammını eleştirdi
Kamusen akaryakıt zammını eleştirdi
Korkmazhan, akaryakıt zammının geri alınmasını talep etti
Korkmazhan, akaryakıt zammının geri alınmasını talep etti
Büyükoğlu: “Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlensin"
Büyükoğlu: “Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlensin"
Akaryakıtta zammı Resmi Gazete'de!
Akaryakıtta zammı Resmi Gazete'de!
Pes mi yoksa bravo mu?
Pes mi yoksa bravo mu?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim