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Türk-Sen Ve SEK Yetkilileri Bir Araya Geldi

19 Eylül 2022 Pazartesi 11:00
Türk-Sen Ve SEK Yetkilileri Bir Araya Geldi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ile Kıbrıs Rum İşçi Sendikaları Federasyonu (SEK) yöneticilerinin 15 Eylül'de TÜRK-SEN Genel Merkezinde bir araya gelerek üç saatlik bir toplantı yaptığı bildirildi.

TÜRK-SEN'den verilen bilgiye göre, toplantıda iki Federasyonunda üyesi bulunduğu üst kuruluş olan Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile olan ilişkiler ve sürdürülen ortak çalışmalar konusu değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Güneyde çalışmaya giden ve gidecek olan Kıbrıslı Türklerin istihdam konuları ve diğer sorunlar konuşuldu, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalarından Emeklilik maaşı alan ve alacak olanların mevcut sorunları ele alındı.

Bu konulardaki sorunları takip edip çözmek adına ortak bir komite kurulurken, ayrıca bu konularda işbirliği yapma ve beraber hareket etme konusunda protokol imzalandı.

Toplantıda, bu çalışmalar yapıldıktan sonra, her iki federasyonun yöneticilerinin en fazla on beş gün sonra yeniden bir araya gelerek konuları takip etmesi konusunda mutabakat da sağlandı.

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Son Güncelleme: 20.09.2022 00:15
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