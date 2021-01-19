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Türk-sen: “Özelleştirmelere karşı verilen onurlu mücadelenin 9. yılı kutlu olsun”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkan Arslan Bıçaklı, 19 Ocak 2012’den bu yana özelleştirmeye karşı mücadele yürüttüklerini ifade ederek direnişlerinin 9’uncu yılını kutladı.

19 Ocak 2021 Salı 13:45
Türk-sen: “Özelleştirmelere karşı verilen onurlu mücadelenin 9. yılı kutlu olsun”
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Federasyon olarak üyeleriyle birlikte kurum ve kuruluşlara sahip çıkarak özelleştirmeye karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Bıçaklı, “Bu yolda dün olduğu gibi bugün de özelleştirmelere karşı duruşumuzu devam ettirerek kurumlarımızın özerk bir yapıya kavuşana kadar üyelerimizle birlikte yasal her türlü mücadeleyi çekinmeden vereceğimizi ilgililerin bilmesini isteriz. Bu onurlu mücadeleyi veren bütün üyelerimizi saygıyla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 19.01.2021 14:44
Anahtar Kelimeler:
özelleştirmeTürksen
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