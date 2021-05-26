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Türk-sen, KIB-TEK’in derhal özerkleşmesini istedi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun derhal özerkleşmesini talep etti.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15
Türk-sen, KIB-TEK’in derhal özerkleşmesini istedi
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Konuyla ilgili Türk-Sen Başkan Vekili Serhan Kayar tarafından yapılan yazılı açıklamada, döviz bazlı kira bedelleri ve garantili alımın, “ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğu” kaydedildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım 2020’deki KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması için 2 adet 50 megawattlık elektrik jeneratörü ‘hibe’ edilecek sözlerinin üzerinden daha 6 ay geçmeden öğreniyoruz ki aslında bu santrallar hibe değil; yıllık santral başına 1 milyon Euro kira bedeli karşılığında olduğu” denilen açıklamada, konuyla ilgili açıklama istendi.

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“AKSA’nın yıllık 26 milyon Dolarlık kira bedeli ve alım garantisi KKTC elektrik fiyatlarının yüksekliğinin nedenidir” da denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bunu bile bile bu ısrar niye? Yaptıklarınız göstermektedir ki zamları zorunlu hale getirerek toplum düşmanlığıdır. Enerji üretimi popülist yaklaşımlardan uzak, verimlilik esaslı ve halkımız sürdürülebilir ve mümkün olan en ucuz elektrik tüketme şansına sahip olabilmesidir. KIB-TEK ve enerji sektörü bu şekli ile yönetilemez. Alternatif tektir ve o da KIB-TEK’in derhal özerkleştirilmesidir”

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Son Güncelleme: 26.05.2021 15:33
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