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TÜRK-SEN'in asgari ücrete itirazı reddedildi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, dün gerçekleştirdiği toplantısında 2 Ağustos’ta 3 bin 400 TL olarak belirlenen yılın ikinci asgari ücretine Türk Sen tarafından yapılan itirazı değerlendirdi.

TÜRK-SEN'in asgari ücrete itirazı reddedildi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, dün gerçekleştirdiği toplantısında 2 Ağustos’ta 3 bin 400 TL olarak belirlenen yılın ikinci asgari ücretine Türk Sen tarafından yapılan itirazı değerlendirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:20
TÜRK-SEN'in asgari ücrete itirazı reddedildi

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar tarafından yapılan açıklamada Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun 15 Ağustos’ta yapılan itirazın dün görüşülerek karara bağlandığını kaydetti. 
Tekakpınar, açıklamasında “Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 3 üye, işçi tarafını temsilen 3 üye ve işveren tarafını  temsilen 5 üye katılmıştır.Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 3 evet, işçi tarafı 3 evet oy verirken işveren tarafı ise 5 çekimser oy vermiştir” dedi. 
Buna göre 2019’unun ikinci asgari ücreti 01 Ağustostan itibaren aylık brüt 3,400.00 TL olarak yürürlüğe girmiş oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Türk-sen Asgari ücret
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