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TÜRK-SEN, görev şehitlerini andı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), bugün yayımladığı anma mesajında, 1983’te sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üç sendikacıyı saygı ile andıklarını belirtti.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:20
TÜRK-SEN, görev şehitlerini andı
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Sendika tarafından bugün yayımlanan anma mesajında, “12 Ocak 1983 tarihinde bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’da giderken geçirmiş oldukları trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal’ı saygı ile anıyoruz” denildi.
Mesajda, ayrıca ülkede yaşanan koroanvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, sendika tarafından üç sendikacının anılması için her yıl düzenlenen törenin yapılmayacağı da belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türksen şehitleri
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