TÜRK-SEN, görev şehitlerini andı

Sendika tarafından bugün yayımlanan anma mesajında, “12 Ocak 1983 tarihinde bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’da giderken geçirmiş oldukları trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal’ı saygı ile anıyoruz” denildi.

Mesajda, ayrıca ülkede yaşanan koroanvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, sendika tarafından üç sendikacının anılması için her yıl düzenlenen törenin yapılmayacağı da belirtildi.