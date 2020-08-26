Türk-sen: “Emeklilik hakkı kazanan işçilere ihtiyat sandığı paraları ödenmiyor”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, emeklilik hakkı kazanan işçilere İhtiyat Sandığı Dairesindeki toplam yatırımlarının, müracaatları halinde esas yasaya bağlı olarak ödenmesi gerektiğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak pandemi nedeniyle çalışanlara yardım olsunmuş diye İhtiyat Sandığı Dairesinden üç aylığına kendi biriktirdiklerinden iki bin TL alma hakkı veren hükümet bunu gerekçe göstererek, çalışanların emekli olma hakkı kazanmalarına rağmen işçilerin birikimlerine el koyarak ödemelerini yapmamaktadır.

Türk-Sen olarak hükümete ve ilgililere, işçi düşmanlığı yapmaktan vazgeçmeleri konusunda çağrı yapıyoruz, aksi takdirde her türlü yasal eylem hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak istiyoruz.”