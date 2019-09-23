Türk-sen: “Doğru yapılacak işlerde her zaman destek vereceğiz, yanlışların da karşısında duracağız"

Türk-Sen, doğru yapılacak işlerde her zaman destek vereceğini, yanlışların da en güçlü şekilde karşısında duracağını belirtti.

Türk-Sen Başkan Vekili Kamil Özinal yaptığı açıklamada, ülkede siyasilerle ilgili yaşanan sıkıntılardan en büyüğünün kendi görev ve sorumluluklarından daha çok başka şeylerle ilgileniyor olmaları ve kendi sorumlulukları dışındaki meselelere müdahale etmeleri olduğunu savundu.



“Kıb-Tek’te elektrik bağlamanın maalesef yakınlığa göre kişiye özel devam ettiğini” söyleyen Özinal, bu yüzden siyasilerin bu kimliklerini kullanarak yaptırımda bulunmamaları ve ellerini üzerlerinden çekmeleri konusunda uyardı.