Türk-sen'den açıklama

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Başta turizm sektöründe olmak üzere, Güney’de çalışmak isteyen ve aralık ayında Türk-Sen’e müracaat eden Kıbrıslı Türklerin arasından (iki grup toplam 130 kişi), 60 kişi işe başlamış, diğer 40 kişi ise önümüzdeki günlerde işlerine başlayacakları tarafımıza bildirilmiştir” dedi.

Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı içerisinde üçüncü grup olan 70 kişi, şubat ayında ise dört ve beşinci gruplar olan 150 ve 30 kişinin mülakata çağrıldığını ve başarılı olanların işe başlayacaklarını belirtti.





