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Türk-sen'den açıklama

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıslı Türklerin Güney’deki istihdamlarının devam ettiğini ve müracaat yapılabilecek yeni sektörlerin eklendiğini açıkladı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:00
Türk-sen'den açıklama

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Başta turizm sektöründe olmak üzere, Güney’de çalışmak isteyen ve aralık ayında Türk-Sen’e müracaat eden Kıbrıslı Türklerin arasından (iki grup toplam 130 kişi), 60 kişi işe başlamış, diğer 40 kişi ise önümüzdeki günlerde işlerine başlayacakları tarafımıza bildirilmiştir” dedi.
Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı içerisinde üçüncü grup olan 70 kişi, şubat ayında ise dört ve beşinci gruplar olan 150 ve 30 kişinin mülakata çağrıldığını ve başarılı olanların işe başlayacaklarını belirtti. 

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Bıçaklı, bugüne kadar müracaat alınan turizm, restoran ve inşaat sektörlerine ek olarak, market-kuru temizleyici çalışanı, terzi veya şoför olarak çalışmak isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartına sahip, 50 yaş altı vatandaşların Türk-Sen‘e müracaat edebileceğini kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 31.01.2022 12:18
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