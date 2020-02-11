TÜRK-SEN, CAS eylemcilerine destek belirtti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, eski CAS çalışanlarının yeniden istihdam talebiyle sürdürdükleri mücadeleye destek belirtti ve soruna acil çözüm bulunmasını istedi.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, şirketin doğru yönetilememesinden dolayı personelin sokağa atılıp açlığa mahkum edildiğini belirterek “Bu çalışanların yeniden istihdam edilmeleri konusunda verdikleri haklı mücadelelerini TÜRK-SEN olarak destekler, hükümet edenlerin bir an önce bu konuya çözüm üretmesi gerekmektedir. Devlet halkı için vardır, sorunları çözme görevi ise hükümetlerindir.” ifadelerine yer verdi.

Eski CAS çalışanları, bir süredir Başbakanlık önünde çadır eylemlerini sürdürüyor.