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Türk-sen Başkanı Bıçaklı KIB-TEK ile ilgili açıklama yaptı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) konusunda yazılı açıklama yaptı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:00
Türk-sen Başkanı Bıçaklı KIB-TEK ile ilgili açıklama yaptı
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Bıçaklı açıklamasında, son günlerde kurumla ilgili yapılan açıklamalara işaret ederek, “Başta ilgili Bakan olarak Sayın Erhan Arıklı ve diğer bir kısım yetkilileri, sürekli olarak topluma yanlış bilgiler vererek başta Kıb-Tek çalışanları olmak üzere birçok insanı zan altında bırakmakta” iddiasında bulundu.

Kurumda suistimal veya herhangi bir yolsuzluk varsa bunu yapanların derhal tespit edilerek yargıya sevk edilmesini isteyen Bıçaklı, aksi takdirde her gün aynı açıklamalar yapılmasına gerek olmadığını dile getirdi.

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Eylem yapan sendikalar, çalışanlar ve bazı milletvekilleriyle ilgili “sivri zekâlı”, “utanmaz” gibi tanımlamalar yapılmasının kabul edilebilir olmadığını anlatan Bıçaklı, bu söylemlerden dolayı özür dilenmesini istedi.

Bıçaklı açıklamasının sonunda “Yıllardır bilerek ve isteyerek Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapmayarak özelleştirmeye altyapı hazırlayanlar bilmelidir ki, Türk-Sen olarak bizler her zaman olduğu gibi bundan sonra da üyelerimize ve Kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 12:29
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKArslan Bıçaklı
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