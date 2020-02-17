banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121157
ALTIN
307.123
DOLAR
6.0408
STERLİN
7.8774
EURO
6.5518
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Türk-sen asgari ücrete itiraz etti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği aylık brüt 3 bin 600 TL’lik asgari ücrete itiraz etti. Türk-Sen, asgari ücretin brüt 5 bin 350 TL olmasını istedi.

Türk-sen asgari ücrete itiraz etti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği aylık brüt 3 bin 600 TL’lik asgari ücrete itiraz etti. Türk-Sen, asgari ücretin brüt 5 bin 350 TL olmasını istedi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:28
Türk-sen asgari ücrete itiraz etti
banner337

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.

“Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan asgari ücretle çalışanlarla alay edercesine 300 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum edilmiştir” diyen Bıçaklı, ülkede dört kişilik bir ailenin brüt 3 bin 600 TL asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Siyasi kamu görevlilerinin yüksek maaşlarına işaret eden Bıçaklı, asgari ücretlilere verilen artışı gülünç diye niteledi ve bu eşitsizliğin anayasaya aykırı olduğunu kaydetti.

banner317
Türk-Sen olarak yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz ettiklerini açıklayan Bıçaklı, “Asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde brüt 5 bin 350 TL olması için yazılı olarak itiraz edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 10 Şubat’ta yaptığı toplantıda oy çokluğuyla ve 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirlemişti.

Komisyonun Resmi Gazete’de 11 Şubat’ta yayımlanan kararına 10 günlük itiraz süreci devam ediyor.

banner335
Son Güncelleme: 17.02.2020 13:33
Anahtar Kelimeler:
Türksen Asgari ücret Itiraz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKP, KTOEÖS’ü ziyaret etti
YKP, KTOEÖS’ü ziyaret etti
Girne'de ev yangını
Girne'de ev yangını
Kanunsuz avlanan 3 avcıya yasal işlem
Kanunsuz avlanan 3 avcıya yasal işlem
Meclisi toplandı
Meclisi toplandı
Atış eğitimleri
Atış eğitimleri
Ehliyette yeni tarz!!
Ehliyette yeni tarz!!
İnsan Hakları Derneği: “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Kıbrıs sorununa son nokta konmalı”
İnsan Hakları Derneği: “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Kıbrıs sorununa son nokta konmalı”
Tüketiciler Derneği :“Tüketici kredilerini düzenleyen yasa tasarısı hakkında onayımız alınmadı”
Tüketiciler Derneği :“Tüketici kredilerini düzenleyen yasa tasarısı hakkında onayımız alınmadı”
İkinci dönemin ilk ders zili çaldı
İkinci dönemin ilk ders zili çaldı
Trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Trafik kazası: 2 kişi yaralandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim