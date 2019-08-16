banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96361
ALTIN
269.391
DOLAR
5.5415
STERLİN
6.7360
EURO
6.1412
Korkutan kaza
KORKUTAN KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da çaldığı hurdayı 55 TL karşılığı satan şahısa 4 ay hapis cezası verildi
4 AY HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Türk-sen asgari ücrete itiraz edecek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini açıkladı.

Türk-sen asgari ücrete itiraz edecek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini açıkladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:02
Türk-sen asgari ücrete itiraz edecek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve tüm tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.

banner317
Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan asgari ücrete çalışanlarla alay edercesine 250 TL artış vererek, özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum edilmiştir. Bu ülkede dört kişilik bir ailenin brüt 3 bin 400 TL asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürmesi mümkün değildir. 17 milyon maaş alan siyasi kamu görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları ve emekçileri maaş artışlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlilere 1 Ağustos tarihinden itibaren gülünç bir artış verilmiştir. Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.”

Bıçaklı, bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na “yaptıkları bu hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere” komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, 2019’un ikinci asgari ücretini 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 250 TL artışla aylık brüt 3 bin 400 TL olarak kabul etmişti. 

Son Güncelleme: 16.08.2019 11:29
Anahtar Kelimeler:
Türk-senKktc Asgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Hareket: “tiyatro Susturulamaz”
Sol Hareket: “tiyatro Susturulamaz”
Ydp’den “yangın Yerinde Kabare” Oyunuyla İlgili Açıklama
Ydp’den “yangın Yerinde Kabare” Oyunuyla İlgili Açıklama
Bayramda City Mall AVM’ye ziyaretçi akını
Bayramda City Mall AVM’ye ziyaretçi akını
Tatar'dan adaylık açıklaması...
Tatar'dan adaylık açıklaması...
Ek Gündem!!!
Ek Gündem!!!
Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Taşçı: “yasakçı zihniyeti kınıyoruz”
Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Taşçı: “yasakçı zihniyeti kınıyoruz”
Tatar'dan sansür açıklaması...
Tatar'dan sansür açıklaması...
Sahte vekalet soruşturması genişliyor
Sahte vekalet soruşturması genişliyor
Arıklı KIBRIS MANŞET’e çok önemli açıklamalar yaptı...
Arıklı KIBRIS MANŞET’e çok önemli açıklamalar yaptı...
Korkutan kaza
Korkutan kaza

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim