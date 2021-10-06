Türk-sen akaryakıt zammını eleştirdi

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların ve halkın alım gücünün ciddi şekilde azaldığını ifade ederek, “Hükümet olduğunu iddia edenler halkın alım gücünü iyileştirip düzeltmek yerine hâlâ akaryakıta okkalı zam yaparak halkı daha fazla açlığa mahkum etmişlerdir.” dedi.

Akaryakıta yapılan zamların bütün tüketim maddelerine yansıyacağına işaret eden Bıçaklı, “Ülkede halkın temsiliyetini kaybeden ve ülkeyi yönetme yetkisi olmayan göstermelik bir hükümet halkını açlığa mahkum etmek ve yandaşlarına bütçeden yapmış oldukları gereksiz harcamaları kapatmak için sürekli zam yapmakta ve ülkeyi yaşanmaz hale sokmaktadır.” ifadelelerine yer verdi.

Halkın bunun hesabını ilk seçimde sandıkta sorması gerektiğini kaydeden Bıçaklı, bugün hükümette olan partilerin ne ektiyse ilk seçimde onu biçeceklerini sözlerine ekledi.