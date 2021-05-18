Türk Kültür Derneği, 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı

TKD mesajında, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla Türk Ulusu'nun yeniden doğuşunu başlattığı tarihtir 19 Mayıs ve bu önemli günü Büyük Atatürk, Türk Gençliği'ne armağan etmiştir. Atamızın ışığında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

