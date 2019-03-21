Türk Kızılayı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na kan alım aracı bağışı

“Kan ver, Hayat ver” sloganıyla adanın birçok yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na, Türk Kızılayı tarafından 2. kan alım aracı bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delege Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmeye çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ nın kan alım aracı ihtiyacını gören Türk Kızılayı, bu ihtiyaçtan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ na 2. kan alım aracı bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ı Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın bağışla ilgili açıklamasında kan bağışının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti ve kan bağışının önemini vurguladı.

Kan alım araçların ve gönüllü ekiplerin tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmesi açısından önemli olduğunu belirten Günaydın, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın topluma yararlı faaliyetlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.