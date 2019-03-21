Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na 2. aracı bağışladı

“Kan ver, Hayat ver” sloganıyla Adanın birçok yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ na, Türk Kızılayı’ndan 2. kan alım aracı bağışı yapıldı.



Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kan bağışı kampanyalarına üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisi sonucu kan araçları hemen hemen her gün bir noktada kan bağışı kampanyası düzenliyor.



Tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmeye çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kan alım aracı ihtiyacını gören Türk Kızılayı, bu ihtiyaçtan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ na 2. kan alım aracı bağışında bulundu.



Türk Kızılay’ı Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına bağışladıkları 2. kan alım aracının “Acil değil, sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışının” önemini vurguladı.



Günaydın, kan alım araçlarının ve gönüllü ekiplerin tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmesi açısından önemli olduğunu belirterek Türk Kızılayı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın topluma yararlı faaliyetlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

