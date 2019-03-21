banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102969
ALTIN
230.785
DOLAR
5.4506
STERLİN
7.1664
EURO
6.2105
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Evliya hayata tutunamadı
EVLİYA HAYATA TUTUNAMADI
Çalıştığı işyerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYDU
Bahçeli’de hırsızlık
BAHÇELİ’DE HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na 2. aracı bağışladı

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na 2. aracı bağışladı

21 Mart 2019 Perşembe 10:47
Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na 2. aracı bağışladı

“Kan ver, Hayat ver” sloganıyla Adanın birçok yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ na, Türk Kızılayı’ndan 2. kan alım aracı bağışı yapıldı.

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kan bağışı kampanyalarına üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisi sonucu kan araçları hemen hemen her gün bir noktada kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmeye çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kan alım aracı ihtiyacını gören Türk Kızılayı, bu ihtiyaçtan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ na 2. kan alım aracı bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ı Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına bağışladıkları 2. kan alım aracının “Acil değil, sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışının” önemini vurguladı.

Günaydın, kan alım araçlarının ve gönüllü ekiplerin tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmesi açısından önemli olduğunu belirterek Türk Kızılayı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın topluma yararlı faaliyetlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
 

Son Güncelleme: 21.03.2019 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 22 Mart Dünya Su Günü
Yarın 22 Mart Dünya Su Günü
Yaşlılar Haftası
Yaşlılar Haftası
Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı
Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı
KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında toplu iş sözleşmesi
KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında toplu iş sözleşmesi
Meral Akıncı, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği heyeti ile görüştü
Meral Akıncı, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği heyeti ile görüştü
Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”
Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”
Gaziköy’de 11 Mart’ta İnşaattan Düşerek Yaralanan Evliya Bugün Yaşamını Yitirdi
Gaziköy’de 11 Mart’ta İnşaattan Düşerek Yaralanan Evliya Bugün Yaşamını Yitirdi
“yaşamak Nazım Gibi” Tiyatrolar Günü’nde Gazimağusa’da Sahnelenecek
“yaşamak Nazım Gibi” Tiyatrolar Günü’nde Gazimağusa’da Sahnelenecek
UBP HAKSEN'i ziyaret etti
UBP HAKSEN'i ziyaret etti
Polisiye Olaylar…bahçeli’de Hırsızlık
Polisiye Olaylar…bahçeli’de Hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim