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Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin yıllık toplantısı Girne’de yapılıyor

TOPLANTIYA, TÜRKİYE, KKTC VE DİĞER ÜLKELERDEN, ALANINDA UZMAN ÇOK SAYIDA BİLİM İNSANI KATILIYOR

13 Mart 2022 Pazar 12:15
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin yıllık toplantısı Girne’de yapılıyor

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin (TGRD) 17. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2022 (EndoVascular and Interventional Symposium)” Uluslararası Ortak Toplantısı, KKTC’de düzenleniyor.
Girne'de bir otelde yapılan toplantıya, Türkiye, KKTC ve diğer ülkelerden, alanında uzman çok sayıda bilim insanı katılıyor. 
Toplantıda, girişimsel radyolojide son yıllarda öne çıkan yeni tedavi yöntemlerini de içine alan ayrıntılı bir bilimsel program hazırlandı.
Organizasyon boyunca alanında uzman ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla, interaktif ortamda, radyoloji alanında güncel uygulamalar tartışılacak ve sorunlara çözüm yolları ele alınacak.
Katılımcılardan Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Girişimsel Radyoloji Derneğinin her yıl düzenlediği etkinlik için bu yıl Girne'nin seçildiğini belirterek, bu toplantıda girişimsel radyolojinin geniş bir yelpazesinin konuşulacağını ifade etti.

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Toplantın sadece ilk gününün Türkçe yapılacağını belirten Akhan, sonraki günlerde ABD'li 20 kadar meslektaşlarının toplantıya katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını, bu nedenle toplantının bu kısmının İngilizce olacağını söyledi.
Akhan, şunları kaydetti:
"Esas itibarıyla vücuttaki temiz kan taşıyan damarların tıkanıklarının açılması, kirli kan damarlarında yaptığımız ameliyatsız teknikler ve kanser hastalarında yaptığımız ameliyatsız tedavi işlemleri konuşulacak. Kanserli hastalarda eskiden sadece ameliyat ve ilaçla tedavi edilen hastalıklar, bugün ameliyatsız teknikler kullanılarak, karaciğer, akciğer, böbrek ve pankreasta etkili tedavi yapabilir hale geldik. Bu yöntemleri radyofrekans ya da mikrodalga kullanarak gerçekleştiriyoruz. Hastalar basit bir anestezi ile uyutulup, etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor. Bizim yaptığımız bu tedaviler, cerrahi veya kemoterapiye alternatif değildir, bunların hepsi birbirini tamamlayan tedavilerdir."
Akhan, son 20 yıl tıpta gelişen alanlardan birinin de kanser tedavisinde ameliyatsız uygulanan tedaviler olduğunu kaydetti.
Farklı oturumlarla devam edecek toplantı, 15 Mart'ta sona erecek.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 09:42
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