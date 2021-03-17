Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden Çanakkale Zaferi mesajı

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında, "Çanakkale Zaferi, türlü sıkıntılar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı koyması ve dayanmasının gerçek bir destanıdır” ifadelerine yer verdi.



Türk milletinin, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar gösterdiğini, cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazandığını kaydeden Arıklı, “18 Mart 1915 Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir.” dedi.Arıklı, “Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.