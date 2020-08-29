Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden 30 Ağustos mesajı

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk Bir) 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Türk Bir Başkanı Güven Arıklı tarafından yayınlanan mesajda, “Tarihteki tüm zaferlerde olduğu gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır” ifadesini kullandı.

Mesajda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'muasır medeniyetler' seviyesinin üzerine çıkarma hedefine kararlılıkla ilerlemek, emperyalist heveslere ve şer odaklarına karşı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilham ve cesaretle, daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi