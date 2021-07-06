Kitap, 2016 yılından itibaren Türk-Bir tarafından yapılmış çalışmalardan oluşuyor.
2016’da Doç. Dr. Güven Arıklı tarafından kurulan Türk-Bir, ulusal ve uluslararası alanda konferans, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler düzenliyor.
Doç Dr. Güven Arıklı ve Saffet Alp Yılmaz tarafından hazırlanan “Türk-Bir’den Türk Birliği’ne” adlı kitap yayınlandı.
Kitap, 2016 yılından itibaren Türk-Bir tarafından yapılmış çalışmalardan oluşuyor.
2016’da Doç. Dr. Güven Arıklı tarafından kurulan Türk-Bir, ulusal ve uluslararası alanda konferans, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler düzenliyor.