“Türk-Bir’den Türk Birliği’ne“ adlı kitap yayınlandı

Kitap, 2016 yılından itibaren Türk-Bir tarafından yapılmış çalışmalardan oluşuyor.

Kitabın ilk bölümünde bakanlar, milletvekilleri ve Sivil Topluk Kuruluşları (STK) başkanlarının Türk-Bir hakkındaki görüşleri yer alıyor. Kitabın ikinci bölümünde ise Türk-Bir hakkında yayımlanan görüşlerin ve haberlerin bütünü yer alıyor.

2016’da Doç. Dr. Güven Arıklı tarafından kurulan Türk-Bir, ulusal ve uluslararası alanda konferans, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler düzenliyor.