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“Türk-Bir’den Türk Birliği’ne“ adlı kitap yayınlandı

Doç Dr. Güven Arıklı ve Saffet Alp Yılmaz tarafından hazırlanan “Türk-Bir’den Türk Birliği’ne” adlı kitap yayınlandı.

06 Temmuz 2021 Salı 17:45
“Türk-Bir’den Türk Birliği’ne“ adlı kitap yayınlandı

Kitap, 2016 yılından itibaren Türk-Bir tarafından yapılmış çalışmalardan oluşuyor.  

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Kitabın ilk bölümünde bakanlar, milletvekilleri ve Sivil Topluk Kuruluşları (STK) başkanlarının Türk-Bir hakkındaki görüşleri yer alıyor. Kitabın ikinci bölümünde ise Türk-Bir hakkında yayımlanan görüşlerin ve haberlerin bütünü yer alıyor.

2016’da Doç. Dr. Güven Arıklı tarafından kurulan Türk-Bir, ulusal ve uluslararası alanda konferans, çalıştay, sempozyum gibi  etkinlikler düzenliyor.

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Son Güncelleme: 06.07.2021 20:27
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