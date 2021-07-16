Türk-Bir’den gençlere bayramlık spor malzemesi

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), “Türk Birliği’ne ve Milli Mücadele de Kalem İle Savaşanlar” adlı kitabın satışından elde edilen gelirle Lefkoşa ve Güzelyurt bölgelerinde 100 gence bayramlık spor malzemesi dağıttı.

İlkokul ve ortaokul çocuklarına spor ayakkabı, futbol topu ile çanta dağıtan Türk-Bir’den yapılan açıklamada, kitapların satışları ile toplumsal birlikteliğe katkı anlamında destek olmaya devam edecekleri kaydedildi.

Dernek Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı, kitapların basım ve satışları sırasında yapmış oldukları katkılardan dolayı Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs ilim Üniversitesi, Deniz Plaza ve Işık Kitap Evi’ne teşekkür etti.

Arıklı, “toplumsal dayanışmada birliğimizin daim olması için çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Doç.Dr. Güven Arıklı’ya yardım dağıtımı sırasında dernek yönetim Kurulu Üyesi Dalmen Erdenay da eşlik etti.

Türk-Bir, daha önce de kitap satışından elde edilen gelirden, 50 aileye hijyen paketi dağıtımı yapmış ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na yardımda bulunmuştu.

Do. Dr. Melahat Arıklı tarafından hazırlanan kitapta, 1955-1974 yılları arasında çıkan “Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın ve Nacak Gazetelerinde” Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine destek veren ve bu mücadeleyi anlatan kalemlere yer veriliyor.