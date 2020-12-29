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Türk-Bir, yuvadaki çocuklara hediyeler verdi

29 Aralık 2020 Salı 17:16
Türk-Bir, yuvadaki çocuklara hediyeler verdi
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TÜRK-BİR, YUVADAKİ ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek hediyeler verdi.

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Doç. Dr. Melahat Arıklı ve Avukat Olcay Kara başkanlığında Türk-Bir heyeti, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, Yuva sorumlusu Melek Alp’e 56 çocuğa verilmek üzere kışlık kıyafet hediye etti.

Türk-Bir’den yapılan yazılı açıklamada, derneğin yurt dışı tanıtım ve yurt içinde ki sosyal sorumluluk projelerini ön planda tutan bir sivil toplum kuruluşu olduğu belirtilerek, toplumsal birliktelik ve manevi dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

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