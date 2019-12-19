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Türk Ajansı Yönetimi Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ve TMT Anıtlarına çelenk koydu.

Türk Ajansı Yönetimi Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ve TMT Anıtlarına çelenk koydu.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:41
Türk Ajansı Yönetimi Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

Bu sabah Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da ziyaret eden Müdür Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Aziz, Emin Akkor ve Aytuğ Türkkan, saat 11.00’de Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Heyet 11.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün Hamitköy’de bulunan anıt mezarına, ardından da 12.00’de çalışmaları devam eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarı yerine TMT anıtına çelenk bıraktı.

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Son Güncelleme: 19.12.2019 15:01
Anahtar Kelimeler:
Tak Ajansı 46 Yaşında
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