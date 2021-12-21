Türk Ajansı Kıbrıs’ın 48. kuruluş yıldönümü mesajları

DOĞUŞ YAYIN GRUBU

NTV’nin de bağlı olduğu Doğuş Yayın Grubu adına, Kıbrıs Temsilcisi Selim Sayarı tarafından gönderilen mesajda, “Tarafsız ve güvenilir haberleriyle yalnız Kıbrıs Türkünün haber alma özgürlüğünü sağlamakla kalmayan; aynı zamanda uluslararası medya için de saygın bir referans oluşturan TAK ajansının 48. kuruluş yıldönümünü kutlarım. Size, yönetim kurulunuza ve değerli meslektaşlarımıza nice başarılı yıllar dilerim.” ifadeleri kullanıldı.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Polis Genel Müdürlüğü’nden Polis gönderilen kutlama mesajında “Kurumunuzun 48’inci Kuruluş Yılını, içtenlikle kutlar, haber alma özgürlüğüne ve toplumu bilinçlendirme çabalarına verdiğiniz katkılardan dolayı size ve çalışanlarınıza başarılar ve esenlikler dileriz” denildi.

VODAFONE

Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi tanpınar tarafından gönderilen kutlama mesajı ise şöyle:

“21 Aralık 1973 tarihinde yayın hayatına başlayan Türk Ajansı Kıbrıs, çağdaş habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve Kuzey Kıbrıs ile ilgili haberlerin dünyaya duyurulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Kuruluşunuzdan buy ana ilkeli, güvenilir ve tarafsız yayın anlayışıyla, basin hayatında önemli faaliyetlere imza atan tüm çalışanlarınızı şahsınızda tebrik eder, kuruluş yıl dönümünüzü içtenlikle kutlarız.

KUZEY KIBRIS TURKCELL

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de TAK’a kutlama mesajı gönderdi. Özdemir mesajında, ““Kıbrıs Türk basınında önemli bir yere ve misyona sahip olan, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 48’inci kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlarım.

Türk Ajansı Kıbrısın merhum müdürleri, ajansın kuruluşunu gerçekleştiren, bu anlamda öncülük eden, hizmet veren değerli isimleri rahmetle anar, sizin nezdinizde TAK’a emek veren tüm ekibi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.