banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari ücret toplantısı yarın!
Dövizde sert düşüş
Dövizde sert düşüş
Şehitlerimizi anıyoruz
Şehitlerimizi anıyoruz
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
banner405

Türk Ajansı Kıbrıs’ın 48. kuruluş yıldönümü mesajları

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK), 48. Kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajları gönderildi.

21 Aralık 2021 Salı 17:15
Türk Ajansı Kıbrıs’ın 48. kuruluş yıldönümü mesajları

DOĞUŞ YAYIN GRUBU

NTV’nin de bağlı olduğu Doğuş Yayın Grubu adına, Kıbrıs Temsilcisi Selim Sayarı tarafından gönderilen mesajda, “Tarafsız ve güvenilir haberleriyle yalnız Kıbrıs Türkünün haber alma özgürlüğünü sağlamakla kalmayan; aynı zamanda uluslararası medya için de saygın bir referans oluşturan TAK ajansının 48. kuruluş yıldönümünü kutlarım. Size, yönetim kurulunuza ve değerli meslektaşlarımıza nice başarılı yıllar dilerim.” ifadeleri kullanıldı.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Polis Genel Müdürlüğü’nden Polis gönderilen kutlama mesajında “Kurumunuzun  48’inci Kuruluş Yılını, içtenlikle kutlar,  haber alma  özgürlüğüne ve toplumu bilinçlendirme çabalarına  verdiğiniz katkılardan dolayı size ve çalışanlarınıza başarılar  ve esenlikler dileriz” denildi.

VODAFONE

Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi tanpınar tarafından gönderilen kutlama mesajı ise şöyle:

“21 Aralık 1973 tarihinde yayın hayatına başlayan Türk Ajansı Kıbrıs,  çağdaş  habercilik  anlayışıyla  kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve Kuzey Kıbrıs ile ilgili haberlerin dünyaya duyurulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Kuruluşunuzdan buy ana  ilkeli, güvenilir ve tarafsız  yayın anlayışıyla, basin hayatında önemli  faaliyetlere imza  atan tüm çalışanlarınızı şahsınızda  tebrik eder, kuruluş yıl dönümünüzü  içtenlikle kutlarız.

KUZEY KIBRIS TURKCELL

banner341
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de TAK’a kutlama mesajı gönderdi. Özdemir mesajında, ““Kıbrıs Türk basınında önemli bir yere ve misyona sahip olan, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 48’inci kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlarım.

Türk Ajansı Kıbrısın merhum müdürleri, ajansın kuruluşunu gerçekleştiren, bu anlamda öncülük eden, hizmet veren değerli isimleri rahmetle anar, sizin nezdinizde TAK’a emek veren tüm ekibi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 21.12.2021 18:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknecik'teki arıza nedeniyle dönüşümlü kesinti yapılıyor
Teknecik'teki arıza nedeniyle dönüşümlü kesinti yapılıyor
Girne'de silahlı saldırı
Girne'de silahlı saldırı
Karpaz'da CTP adayı Suphi Çoşkun rüzgarı esmeye başladı
Karpaz'da CTP adayı Suphi Çoşkun rüzgarı esmeye başladı
Gazeteciler Birliği TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutladı
Gazeteciler Birliği TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutladı
Ünal Üstel şehitleri andı
Ünal Üstel şehitleri andı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Halkın Partisi Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
Halkın Partisi Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı
LAÜ’de düzenlenen etkinlikte Foppex iş ortağı Faize Akçaba Girişimcilik konusunu ele aldı
LAÜ’de düzenlenen etkinlikte Foppex iş ortağı Faize Akçaba Girişimcilik konusunu ele aldı
Otello çok sesli korosu yeni yıl konseri dün akşam gerçekleşti.
Otello çok sesli korosu yeni yıl konseri dün akşam gerçekleşti.

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim