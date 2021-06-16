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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Turizmi ve gelen turisti sahiplenelim

Turizm Emekçileri Platformu, ülkemize gelen turistlerin yaşadıkları sıkıntıları aktardıkları geçen haftaki açıklamalarının ardından, yine mağduriyet yaşayan bir turistin yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:54
Turizmi ve gelen turisti sahiplenelim
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Ülkemize gelen misafirlerde yarattığımız imajı yansıtmak adına mektubu paylaşma ihtiyacı duyduklarını belirten Turizm Emekçileri Platformu, turistlerle yaşanan diyalogları turizme karşı yıllardır oluşturulmak istenen negatif algıya bağladı. Oluşturulmak istenen negatif algıdan ötürü dışa vuran davranışların, turistler üzerindeki etkinin anlaşılması açısından bu mektubun önem taşıdığını düşünen Turizm emekçileri Platformu’nun kendilerine bir turistin ulaştırdığı ve kamuoyu ile paylaştığı mektup şöyle:

“TURİSTE “HOŞ GELDİNİZ” KÜLTÜRÜ OLMAYAN İNSANLAR TOPLULUĞU

Hafta sonu tatilimi geçirmek için sıklıkla geldiğim KKTC’de havaalanındaki polislerin davranışlarına ve bırakın bir güler yüz ile “hoş geldiniz” demelerini, “buraya neden geldiniz” türü bakışlarına alışığım.

Tatilimi geçirdiğim otelde, Rum kesimine uçup, orada birkaç gün kalmış sonra da Kuzeye geçmiş yabancı turistlerle sohbet etme imkânım oldu.

Mektubuma attığım başlığı bu yabancı turistten duydum. Larnaka’ya ve KKTC’ye girerken sınırda, havaalanında yaşadığı tecrübeyi karşılaştırıp, KKTC için aynen bu cümleyi kullandı:

“Turiste hoş geldiniz demeyi bilmeyen bir kültür”. Bir yabancının, soydaşlarımız için kullandığı bu cümle beni fazlasıyla üzdü. Sohbetin devamında, Ortadoğulu bu turist Rum tarafında, havaalanında polisinden gümrükçüsüne kadar ülkelerinde yeniden turist görmenin mutluluğu ile nasıl ilgi ve güler yüz ile karşıladıklarını anlattı.

Kuzey ile Güney’in davranışlarının neden bu kadar farklı olduğunu sorguladı. Yanıt veremedim.

Daha sonra kaldığım otel yetkililerine bu sohbetimi aktarırken, diğer yabancı misafirlerinin KKTC’ye geçerken Türk yetkililerin çıkardıkları zorlukları duydum.

Bana, sınır kapısına gece yarısından 15 dakika sonra gelen yabancı bir turistin araçla doğruca kalacağı otele gidecek olmasına rağmen, “sokağa çıkma yasağı başladı” gerekçesiyle ülkeye sokulmadığını anlattılar.

Negatif PCR test sonuçları telefonlarında olup, kağıt üstünde olmadığı gerekçesiyle bir grup turistin yine KKTC sınır polisi tarafında ülkeye sokulmadıklarını anlattılar.

Paraya, vergiye, tanınmaya, olumlu uluslararası imaja fazlasıyla muhtaç KKTC’de bu davranışların sorumlusu kimdir bilemem ama görevlilere yerleşmiş bu mevcut “KKTC’YE HOŞ GELMEDİNİZ, DEFOLUN” zihniyeti ile mücadele etmemek ülkeye yapılacak en büyük hainliktir diye düşünüyorum.

Umarım en kısa zamanda bu ceberut yaklaşım değişir ve geleneksel Türk misafirperverliğine yakışır bir tutum içine girilir.

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