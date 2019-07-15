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Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti

ÜSTEL: “ÜRETMEYEN TOPLUM, YOK OLMAYA MAHKUMDUR”

Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti

ÜSTEL: “ÜRETMEYEN TOPLUM, YOK OLMAYA MAHKUMDUR”

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:41
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti

ÜSTEL: “ÜRETMEYEN TOPLUM, YOK OLMAYA MAHKUMDUR”
Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yetkililerini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel kabulde yaptığı konuşmasında, KTSO’nın KKTC ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, devletin görevinin sanayicinin önünü açmak olduğunun altını çizdi.
“Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur” diyen Üstel, üretilen ürünlerin gerek iç pazarda, gerekse dış pazarda daha çok tercih edilmesinin devletin en önemli sorumluluğu olduğunu belirtti.
Üstel, yerli sanayinin desteklenmesi adına, özellikle turizm alanında yerli ürünlerin tercih edilmesi için ilgili sektörlerle geçmişte istişarelerinin olduğunu hatırlatarak, bugün de aynı noktada olduklarını ve konu ile ilgili girişimlerinin olacağını söyledi.
ÜSTEL: “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN, ORTAK KOMİSYON KURULACAK”
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KTSO başkan ve heyetini kabulünde çevre konularına da değindi.
Ülkenin sürdürülebilir bir çevreye, daha temiz ve daha güzel bir ülke yaratmak adına, ilgili tüm sektörlerle bir araya gelinerek, ortak bir komisyon oluşturma düşüncesinde olduklarını belirtti.
“Üreten toplumların çevreye bir takım tahribatlar yaptığı gerçektir. KTSO’nın bu anlamda çevreye duyarlı tutumu memnuniyet vericidir” diyen Bakan Üstel,  çevre konularında ülkenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için tüm sektörlerle işbirliği içerisinde ortak bir komisyonlar kurularak mücadele edilmesi düşüncesinde olduklarını ifade etti.
Milli Eğitimm Bakanlığı ile de çevre konularında işbirliği yapacaklarını belirten Bakan Üstel, çevre bilincini daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarının altını çizdi.

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ÜSTEL: “SAİS ÇOK YAKINDA DEVREDE OLACAK” 
Ülke turizminin en önemli doğal zenginliği olan denizlerin kirletilmemesi için yeni bir projenin çok yakın bir süre içerisinde hayat bulacağını da söyleyen Üstel, turizm tesislerinin arıtma tesislerinden denize bırakılan suyun kalitesinin ölçülmesi için “Sürekli Atık Su İzleme Sistemlerinin (SAİS) “ çok yakın bir tarihte devreye gireceğini belirtti.
Çevre konuları ile ilgili olarak bir diğer önemli proje olan ve eski Bakan döneminde hayata geçirilen katı atık tüzüğünün devam ettirilerek geliştirileceğine de dikkati çeken Bakan Üstel, “Zehirli katı atıkların, hastanede kullanılan tıbbi atıkların, çevreye uyumlu bir biçimde imhasını gerçekleştirip, imha sırasında ortaya çıkan çevreye zararlı gazların filtrelenmesini sağlayacak proje de Temnmuz ayı sonunda hayat bulacak” dedi.
Üstel, öncelikle tüm halkın çevre konularına duyarlı ve bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, çevre yasasında da büyük değişiklikler yapma kararlılığında olduklarını, çevre bilincini arttırmak ve ülkenin sürdürülebilir, sağlıklı bir çevreye kavuşmasını sağlamak hedefiyle çalıştıklarını belirtti.
AVUNDUK: “MAL VE HİZMET ÜRETİMİ ÖN PLANDA TUTULMALI” 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk da, Üstel’e yeni görevinde başarılar diledi. KTSO olarak, ülkenin kalkınabilmesi için mal ve hizmetlerin ön planda tutulması gerektiğini savunduklarını belirten Avunduk, üretilen ürünlerin önce iç piyasaya sonra da ihracata yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Yerli ürünlerin turizm sektöründe kullanımını teşvik eden işbirliğinin devam ettirilerek daha da geliştirilmesi konusunda yardım ve işbirliği talep eden Avunduk, bu konuda yapılacak işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti.
Avunduk, üretimden kaynaklı çevre kirliliğinin sorumluluğunu Oda olarak kendi üzerlerine aldıklarını, “kirleten temizler” prensibiyle hareket ettiklerini belirtti.
(AK/FEZ)  FOTOĞRAFLI
 

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