Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti

“LİMANI HAK ETTİĞİ NOKTAYA GETİRMEYE KARARLIYIZ”

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Antik Liman’ı hak ettiği noktaya taşıma kararlılığında olduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Üstel, Girne Antik Liman’da yaşanan sorunları dinlemek, çözüm önerileri üzerinde görüşmek ve öncelikleri belirlemek üzere, beraberindeki heyetle birlikte liman esnafı ve yat işletmecileri ile görüştü.

Bakan Üstel’e, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, bazı partililer ve dernek temsilcileri de eşlik etti.

“ÖNLEM ALMAK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

Girne Antik Liman’ın şu anki durumunun, hem liman esnafı hem liman ziyaretçileri hem de Bakanlık açısından üzüntü verici bir noktada olduğunu belirten Üstel, “Limanı ziyaret edenlerin, limanda rahatça yürümelerini sağlamak, çevre düzenlemesi ve temizlik konularında acil önlemler almak bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Üstel, “Liman boyunca, yürüyüş yollarının düzenlenmesinden, park yeri sorununa varıncaya kadar, yat turu yapan şirketlerin bilet satış noktalarının düzenlenlenerek zapturapt altına alınması, limanın temizlik, aydınlatma ve bakım işlerinin süratli bir biçimde giderilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması konusuna varıncaya kadar, düzenleme yapılması noktasında çalışmalarımızı başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Girne Antik Liman’ın, Avrupa’daki turistik yat limanları durumuna getirilmesi noktasında kararlı olduklarını belirten Üstel, limanı hak ettiği noktaya taşımak ve hem ülkeyi ziyaret eden turistlerin hem de halkın hak ettiği duruma getirmek için, Bakanlık olarak üzerlerine düşen her ne varsa yapma kararlılığında olduklarını söyledi.

TEMİZLİK KAMPANYASI YAPILACAK

Limanın gemi tersanesi olarak kullanılan bölümünden itibaren bir temizlik kampanyasına başlayacaklarını belirten Üstel, “Bakanlık olarak, Girne Antik Liman’ı hak ettiği bir noktaya taşımak için üzerimize düşen her ne varsa yapma kararlılığında olmamız yanında, buradaki esnafın da devlete karşı olan sorumluluklarını yerine getirerek, bazı fedakarlıklar üstlenmeleri gereklidir” dedi.

Esnafın dile getirdiği sorun ve görüşleri dikkate alarak bir yol haritası çizeceklerini dile getiren Üstel, bölge esnafının bir komisyon kurarak, bilikte hareket etmesi ve Bakanlıkla birlikte kararlı bir biçimde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya katılan Belediye Meclis üyeleri ve bölge esnafının görüşlerini dinleyen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ileriki günlerde daha detaylı bir biçimde, her kesimin görüşlerini de dinleyeceklerini belirtti.

(GÖZ/YIL)