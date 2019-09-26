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Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

ÜSTEL: “KKTC’NİN POTANSİYELİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREREK DÜNYA TURİZMİNDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

ÜSTEL: “KKTC’NİN POTANSİYELİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREREK DÜNYA TURİZMİNDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

26 Eylül 2019 Perşembe 13:49
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

ÜSTEL: “KKTC’NİN POTANSİYELİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREREK DÜNYA TURİZMİNDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Lefkoşa, 26 Eylül 19 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, geçmişten bugüne ulaşan doğa ve tarihi zenginlikleri ve güzellikleriyle, KKTC’nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek Dünya turizminden hak ettiği payı alabilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı.

“Dünyanın hızla gelişen sektörlerden biri olan turizm; milyonlarca kişinin seyahat ettiği, önemli bir pazarı oluşturmaktadır. Eski alışkanlıkların değişmesi, teknolojideki hızlı gelişmeler ve turizmin giderek çeşitlenmesi, her yıl daha fazla insanın yer değiştirmesine ve dolayısıyla sosyal ve kültürel alışverişin artmasına olanak sağlamaktadır” diyen Üstel şöyle devam etti.

“Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar, Sosyal huzursuzluk ve savaşlar  turizmin, özellikle ekonomik yönünün daha çok dikkate alınmasına neden olmuştur. Turizm sektörü gelecekteki en önemli zenginleşme kaynağı olmasının yanı sıra, aynı zamanda da etkin bir sosyal politika imkanı da sunmaktadır.

Giderek daha sert bir rekabetin yaşandığı turizm pazarına geç girmiş olan Kuzey Kıbrıs, ortalamanın üzerinde bir hızla büyüyerek kısa zamanda yüksek bir ivme yakalamıştır. Bu ivme, içinde bulunduğumuz 2019 yılında devam etmeyerek bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşü 2020 yılında durdurup tekrardan yükselişe geçirmek için bakanlık olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

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“AKDENİZ BÖLGESİ’NİN TURİZM PAZARINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

KKTC’nin Akdeniz Bölgesi’nin turizm pazarında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Üstel, “Kuzey Kıbrıs destinasyonu bakir kalmış yapısı ile Avrupalı turistin de ilgisini çekmektedir” dedi.

Turizm sektörü vasıtasıyla edinilecek olumlu imajın, diğer alanlarda yaşanılan sıkıntıları aşmada büyük katkı sağlayacağına işaret eden Üstel, “İyi bir imajla, iyi bir “Kuzey Kıbrıs” markasıyla, uluslararası siyasal-sosyal ve ekonomik gelişmelerde ve oluşumlarda daha etkin ve güçlü olmamızın  yolu kuşkusuz turizmden geçmektedir” İfadesini kullandı.

“Geçmişten günümüze ulaşan doğa ve tarihi zenginlikleri ve güzellikleriyle ülkemizin  potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek Dünya turizminden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için her türlü gayreti göstereceğiz” diyen Üstel şöyle devam etti:

“Varlığını ve gelişmesini, dünya barışına, huzuruna, istikrarına borçlu olan ve kalkınmaya, refaha, barış ve diyaloga katkıda bulunan turizm, insanlığımızın geleceğe, oluşacak yeni dünya düzenine hazırlanmasında oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Bugün gelinen noktada, turizmin öncelikleri ve turizm sektörünün stratejileri, küreselleşen ve geleceğe hazırlanan dünyanın gerekleri ve öncelikleriyle örtüşmektedir. 

Dünyada giderek daha çok sayıda etnik ve dini çatışma ortaya çıkarken, halkları kaynaştıran özelliğiyle önem kazanan bu sektör dünya barışı için anahtar bir role sahiptir.

Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle ‘27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutlar, sektörün gelişimine emek veren tüm turizm paydaşlarımıza da başarılar dilerim.”

(ŞEB/HA)

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