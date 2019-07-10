Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, 11 Temmuz Basın Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toplumu bilgilendirmek amacıyla gecesini gündüzüne katan basın emekçilerinin büyük fedakarlıklarla zor ve önemli bir meslek icra ettiğine işaret eden Üstel, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Basın, her zaman demokrasinin temel unsuru ve güvencesini oluşturmaktadır. Kamu yararını gözeten ve hukukun temel ilkelerini kendilerine yol edinmiş basın mensupları, şüphesiz ki halkın haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramaması adına çaba sarf etmektedirler.



Toplumların gelişimine doğrudan katkı sağlayan medyanın, günümüzde demokratikleşmeye ve çok sesliliğin korunması adına önemli bir rolü de bulunmaktadır.Bu vesileyle, Kıbrıs Türk Halkı’nın sesini hem ülkemize, hem de tüm dünyaya duyurmak için özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”(DOĞ/SEL)