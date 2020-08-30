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Turizm Ve Çevre Bakanı Evren’den 30 Ağustos Mesajı

Lefkoşa, 29 Ağustos 20 : Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısı ile mesaj yayınladı.

30 Ağustos 2020 Pazar 01:23
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren’den 30 Ağustos Mesajı
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Lefkoşa, 29 Ağustos 20 : Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısı ile mesaj yayınladı.

Evren yayınladığı mesajında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yüce Türk milletiyle birlikte destan yazan bir mücadele sonrası tarihe altın harflerle yazılan Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içerisinde olduğunu belirtti.

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Evren, 30 Ağustos 1922'de, Türkiye halkının bağımsızlık savaşı başarıyla sonuçlandığını ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin de bu zaferle atıldığını belirtti.

Evren, mesajını "Başkomutan Atatürk'ün güçlü iradesi ve kararlılığı, Türk Ordusunun Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha altın harflerle yazılmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı ayni zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin değerli mensuplarının bu özel gününü kutlar; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi bir kez daha sunar, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi saygı ile selamlarım" ifadeleriyle noktaladı.

 (FG)

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