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Turizm Bakanı Üstel, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Turizm Bakanı Üstel, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
Turizm Bakanı Üstel, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, ziyarette bakan Üstel’e Bakanlık Müsteşarı Mustafa Erişmen ve Özel Kalem Müdürü Batu Beyit de eşlik etti.

Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü, bakan Üstel’in ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, kentin turizmle ilgi konuları hakkında bilgiler verdi.

İcraat yapmak için hükümetlerin uzun ömürlü olması gerektiğini söyleyen Güngördü, “Görünüşe göre mevcut hükümetin uzun ömürlü olacağı ve sizlerin de güzel işler yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Girne Belediyesi olarak ülke turizmine katkıda bulunmak istediklerini de belirten Güngördü, gerek Girne Antik Liman konusunda, gerekse çevre temizliği ve diğer düzenlemelerde belediyenin olanaklarını kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

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ÜSTEL: “BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMA ARZUSUNDAYIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, ilk ziyaretini Girne Belediyesi’ne yaptığını ifade ederek, ülke turizmi için Girne’nin önemine vurgu yaptı.

Girne beldesinin otelleri, butik otelleri ve pansiyonları ile ülkenin güzide şehirlerinden olduğunu belirten Üstel, şehrin daha fazla ön plana çıkması için müşterek projeler yapma niyetinde olduklarını söyledi.

Girne Antik Liman ile ilgi olarak bakanlığın bir takım projeleri olduğunu söyleyen Üstel, limandaki acil sıkıntılarının giderilmesi için belediye ile işbirliğinde çalışma arzusunda olduklarını söyledi.

Girne’de doğudan başlayan ve batıya doğru devam eden büyük bir trafik sorunu yaşandığını da söyleyen Üstel, Ulaştırma Bakanı ile de görüştüğünü, Karaoğlanoğlu, Lapta ve Çatalköy bölgelerini rahatlatmak için hükümet olarak gerekli adımların atılacağını, söyledi.

(EMR/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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