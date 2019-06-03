Turizm Bakanı Üstel Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nı Kabul Etti

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy, Üstel’e yeni görevinde başarılar dilerken, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Özsoy, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nın 1990 yılında kurulduğunu ve o günden itibaren ülke menfaati için bir çok alanda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vakfın amacının; çevre ve kültürel mirasın korunup gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlamak olduğunu anlatan Özsoy, devlet organları ile ortak sorumluluklar üstlenecek şekilde iş birliği yapma hedefinde olduklarını da belirtti.

ÜSTEL: “ÇEVRE KONUSU, ÜLKE TURİZMİNİ DİREK ETKİLİYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise, “ilk” kabulünde Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülke turizmini direkt etkileyen konular arasında yer alan çevre konusun önemine değinen Üstel, ülkeye gelen turistlerin çevre kirliliğinden rahatsız olduğunu ifade etti.

Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleri bakımından çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Üstel, bu değerlerin hep birlikte korunup yeni nesillere aktarılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Çevre ve kültürel değerlerin korunması için küçük yaşlardan itibaren bireylerin bilinçlendirilmesi gerektiğini de dile getiren Üstel, bakanlık olarak sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde projeler üretmek ve uygulamak arzusunda olduklarını da söyledi.

(EMR/ YIL)