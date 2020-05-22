Turizm Bakanı Üstel Bakanlık Ve Daire Personelinin Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla, bakanlık ve bakanlığa bağlı dairelerin personelinin bayramını kutladı.
(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla, bakanlık ve bakanlığa bağlı dairelerin personelinin bayramını kutladı.
Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla, bakanlık ve bakanlığa bağlı dairelerin personelinin bayramını kutladı.
(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI