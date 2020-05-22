Turizm Bakanı Üstel Bakanlık Ve Daire Personelinin Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla, bakanlık ve bakanlığa bağlı dairelerin personelinin bayramını kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı personeli, Çevre Koruma Dairesi, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi personelini ziyaret eden Üstel, koronavirüs pandemisi nedeniyle, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu.

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