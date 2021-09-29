Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği, havalimanı ve giriş kapılarındaki Covid-19 önlemlerini eleştirdi

“ÖNLEMLER GEREKLİ AMA GİRİŞLER AKIŞKAN OLMALI”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Covid-19 salgınına karşı Ercan Havalimanı’nda alınan sağlık önlemlerini eleştirerek, bu önlemlerin KKTC’ye gelişleri caydırıcı bir nitelik kazandırdığını ve turizm faaliyetlerini imkansız hale getirerek sektörü olumsuz şekilde etkilediğini öne sürdü.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Havalimanı’nda ve kara giriş kapılarında Covid-19 önlemlerinin daha seri ve girişteki akışkanlığı koruyacak şekilde uygulanması gerektiği belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın da bu şikayetler üzerine yerinde denetimde bulundukları ancak herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilen açıklamada, yetkililer tekrardan gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

Açıklamada, ülkenin başlıca gelir kaynaklarından biri olan turizm faaliyetlerinin devam ettirilmesine ve binlerce insanın ekmek parasının bu faaliyetlere bağlı olduğuna vurgu yapılarak, “Bu faaliyetlerin devam ettirilebilmesi ise Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin açık ve net olmasına, bu önlemlerin yeknesak ve seri bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kimseyi, içeriye alınıp alınmayacağının belli olmadığı, giriş kapısından geri çevrilme olasılığı veya kapıda saatlerce bekleme tehlikesi olan bir ülkeye davet edemez; o kişilere böyle bir ülkeye seyahat etmeyi öneremezsiniz” denildi.