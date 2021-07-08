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Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan turizm teşvik ödemeleriyle ilgili açıklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm teşvik ödemeleri için ilgili daire müdürüne baskı yapıldığı yönündeki iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 17:15
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan turizm teşvik ödemeleriyle ilgili açıklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm teşvik ödemeleri için ilgili daire müdürüne baskı yapıldığı yönündeki iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, turizm teşvik ödemeleri ile ilgili kararın imzalanması için Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Elif Pekri’ye baskı yapıldığı yönündeki iddiaların maksatlı ve taraflı bir organizasyonun parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2017 yılından beridir, turizm sektörüne yönelik teşviklerin ödenmemesinin, sektörü ekonomik anlamda sıkıntıya soktuğu, pandemi koşullarının da sektörün ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları daha da büyük boyutlara taşıdığının bir gerçek olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, 2020 Aralık ayı itibari ile kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini üstlenen Fikri Ataoğlu’nun, 2017’den beridir ödenmeyen teşviklerin, pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak, bir an önce ödenmesi için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

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Konuyla ilgili Sayıştay başkanlığının, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na 11 Aralık 2020 tarihinde gönderdiği, ‘Teşviklerin ödenmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir’ yönündeki hukuksal görüşünün ilgili daire müdürü tarafından gizlendiği belirtildi. Açıklamada, “KKTC Sayıştay Başkanlığı’nın olumlu görüşü olmasına rağmen, teşviklerin ödenmesi için imza atmamakta diretmesi, akıllara art niyet ve maksatlı bir eylem olabileceği şüphesini doğurmaktadır” denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:
“2017’den beridir ödenmeyen teşvikler ve pandemi koşulları nedeniyle ekonomik dar boğaza giren turizm sektörüne ve sektörün canlanmasına katkı sağlamak adına her alanda olduğu gibi turizm alanında da desteklerini esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin teşviklerin ödenmesi için ayırdığı kaynağın heba edilmesine neden olacak bu tutumun devletin devamlılığı esasına da aykırı olduğu kanaatindeyiz” 

“HUKUKSAL ZEMİNDE GEREĞİNİN YAPILMASI ELZEM OLDU”

Ayrıca ilgili daire müdürünün ortaya attığı iddialarla, ülkenin turizm sektörünü oluşturan otel işletmeleri ve acenteler ile bakanlık personelini töhmet altında bıraktığı belirtilen açıklamada, bakanlığın hukuksal zeminde gereğini yapmasının elzem olduğu bildirildi. Açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı: 

“Bakanlığımız gerek toplumsal menfaati kişisel menfaat ve çıkarlarının üzerinde tutarak, sorumluluğunu yerine getirmekten uzak bir tutum içerisinde tavır takınan ilgili daire müdürü, gerekse de Kamu Görevlileri Yasası uyarınca, resmi evrak ve bilgilerin yayınlanması yasağına aykırı davranışın açıklığa kavuşturulması adına, gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını, konunun aydınlığa kavuşturulması için gereken her türlü adımın atılacağını, bizzat Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da konunun takipçisi olacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

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Son Güncelleme: 08.07.2021 18:25
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