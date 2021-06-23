Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplantı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, sektör temsilcileri turizm sektörü ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Toplantının ardından bakanlık basın bürosuna açıklamalarda bulunan Ataoğlu, Turizm Üst Kurulu’nun tüm turizm sektörünün sesi olduğunu, burada yapılan toplantılarda ülke turizminin daha verimli ve daha bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için çalışıldığını söyledi.

Ülkenin normal açılma tarihinin kesin olarak belirlenmesi ve turizm sektörüne net bir şekilde söylenmesinin elzem olduğunu ifade eden Ataoğlu, sektörün ve bakanlığın ortak düşüncesinin 1 Temmuz olduğunu söyledi.

Ataoğlu, 1 Temmuz tarihinden itibaren Ercan Havalimanı’ndan ülkeye gelecek olan turistler için ya PCR yada aşı sorgulaması yapılması yönünde hem fikir olduklarını, hem aşı, hem de PCR aranmaması gerektiğini belirtti.

Temmuz ayında turizmin önünün açılması için gereken adımların atılması gerektiğini söyleyen Ataoğlu, herkesin elini taşın altına koyması ile ekonomiyi canlandıracaklarını ifade etti

Tarifeli ve charter uçuşlar için uygulanan kısıtlamaların gevşetilerek ülkeye daha fazla uçuş imkanı sağlanması gerektiğini dile getiren Ataoğlu, uçuşların serbest bırakılmasıyla ülke turizminin önünün açacağını ve bilet fiyatlarının ucuzlayacağını vurguladı.

Ataoğlu, güneyden gelen turistlerin ülkemize geçerken bazı sorunlar yaşadığını bu nedenle kara kapılarından geçişlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı AB kriterlerinin ülkemizde de aynı şekilde uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunacaklarını, böylelikle turistlerin Kuzey Kıbrıs’a gelişlerinin kolaylaşacağını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.

Turizm Üst Kurulu ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ataoğlu, ülkede aşılanma oranının çok iyi bir seviyede ilerlediğini, bu hafta turizm sektörünün de aşılanması ile temmuz ayında sektörün tam anlamıyla sezona hazır olacağını belirtti.

Sağlık Üst Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın alacağı kararlarda Turizm Üst Kurulu’nun önerdiği görüşleri de değerlendirmesini isteyen Ataoğlu, turizm sezonunu kaybettikten sonra bunu telefi etmenin mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.