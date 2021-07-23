Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan duyuru

Turizm ve Çevre Bakanlığı, son günlerde artan COVID-19 vakalarından ötürü bakanlık ve bağlı bulunan dairelere aşısız kişilerin PCR’sız alınmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, vakaların artması ile hızla yayılan virüsün daha fazla yayılmasını önlemek ve halkın aşılanmasını teşvik etmek amacı ile alındığı belirtildi.



Bakanlık açıklamasında, “Ülkedeki tüm sektörler bu dönemde çok etkilenmiştir. Turizm paydaşları da bundan en çok etkilenenler olmuştur. Bundan dolayı da, turizm sektörünün canlanmaya başladığı bu günlerde alınan bu kararın tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi ve aşılanmanın artması için atılan bir adım olarak düşünülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

