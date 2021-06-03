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Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenlenecek

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenleneceğini duyurdu.

03 Haziran 2021 Perşembe 17:15
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenlenecek
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Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenleneceğini duyurdu.

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kursa katılım için KKTC Vatandaşı ve en az ortaokul mezunu olan, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmayan ve askerliğini bitirmiş kişiler 14 Haziran Pazartesi gününe kadar kurs için başvuruda bulunabilir.

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Şubesi  veya (OTEM)Otelcilik Meslek Eğitim Merkezi’ ne mesai saatleri dahilinde yapılacak başvuru sırasında, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile), diploma fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile), Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olunmadığını gösteren sabıka sicil kayıt belgesi, askerlik terhis belgesi (aslı ibraz edilmek sureti ile) ve      3 adet vesikalık fotoğraf sunulması gerekiyor.

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3 hafta sürecek ve haftanın 6 günü yüzyüze eğitim olarak gerçekleştirilecek kursa katılımın zorunlu olduğu da duyuruldu.

Kurs müfredatının bölgelerde  yürütüleceği, kurs bitimindeki sınavda başarılı olanlara başarı belgesi verilip hizmet sektöründe istihdam sağlanacağı da açıklandı.

Daha detaylı bilgi “2278153/ 2289629 (129-131-134-136) “numaralı telefonlardan elde edilebilir.

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Son Güncelleme: 03.06.2021 18:06
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