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Turizm ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ Yeşil Adımlar Proje Yarışması düzenleniyor

03 Aralık 2021 Cuma 19:45
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ Yeşil Adımlar Proje Yarışması düzenleniyor

YARIŞMAYA KATILMAK İSTEYENLER, PROJELERİNİ 4 OCAK’A KADAR GÖNDEREBİLECEK
Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında, daha yaşanabilir bir çevre için toplumu harekete geçirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında “Yeşil Adımlar Proje Yarışması” düzenleniyor. 
“Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Ekolojik Ayak İzi”, “Atık Azaltma”, “Su Yönetimi”, “Yeşil Beceriler Kazanılması”, “Kirliliğin Önlenmesi”, “Biyolojik Çeşitlilik” ve “Sıfır Kirlilik” konu başlıkları altında yapılacak olan yarışmaya katılmak isteyenler, ilgili konulardaki projelerini 6 Aralık 2021– 4 Ocak 2022 tarihleri arasında [email protected] mail adresine iletecek. 
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, başvurudaki her bölüm yeni bir sayfadan başlayacak ve A4 sayfa (210 mm x 297 mm) boyutları kullanılacak. Genel yazı tipi “Times New Roman, 12pt”, başlıklar “Times New Roman, 14pt Bold” olacak. Metnin giriş kısmında “A. Projenin Başlangıç Tarihi:”, “B. Projenin Bitiş Tarihi:” ve “C. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:” yer alacak.

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BAŞVURU DOSYASI SEKİZ BÖLÜMDEN OLUŞACAK
Yarışmaya iletilecek olan başvuru dosyalarının 8 bölümden oluşması gerekiyor. Birinci bölümde projenin tanıtımı, amaç ve hedefleri, kullanılacak yöntem ve beklenen kazanımlar gibi bilgilerin kısaca belirtileceği “Özet” kısmı yer alacak. “Giriş” başlıklı ikinci bölümde projenin üzerinde çalışacağı alan ve problem durumu belirtilecek. Bu bölümde, proje fikri ile KKTC ve dünyadaki temel yaklaşımla anlaşılır şekilde kısa bir özet yer alması bekleniyor. Üçüncü bölümde “Projenin Tanımı” yer alacak. Bu bölümde proje fikri tanımlanacak. Projeye yönelik çizelgeler, tablolar, kavramsal açıklamalar, proje fikrinin ortaya çıkmasında yararlanılan kaynaklara atıflar ve projenin “Yeşil Adımlar”a sağlayacağı çerçeve belirtilecek.
Dördüncü bölümde “Projenin Amacı ve Hedefleri” yer alacak. Bu bölümde proje ile elde edilmek istenen sonucun ne olduğu ve varılması planlanan ölçülebilir hedefler belirtilecek. “Projenin Yöntemi” başlıklı beşinci bölümde, projenin gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemler açıklanacak. “Projenin Kazanımları” başlıklı altıncı bölümde, proje sonucunda sağlanması beklenen faydalar yer alacak. “İş Planı” başlıklı yedinci bölümde, projenin başlangıcından bitişine kadar geçen sürede uygulanacak plan belirtilecek. “Kaynaklar” başlıklı sekizinci ve son bölümde ise projenin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar yer alacak.
Yarışmada dereceye girenlere törenle çeşitli ödüller takdim edileceği de belirtilen açıklamada, yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye DAÜ Tanıtım Ofisi’nin 630 23 23 numaralı telefonundan ulaşılabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 04.12.2021 02:55
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