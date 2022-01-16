Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu TUTDER’i kabul etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bertan Özberkman başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’ni (TUTDER) kabul etti.

Kabulde konuşan Ataoğlu, piyasayı ucuzlatmak adına öncelikle denetimin artırılması gerektiğini söyleyerek, böylelikle piyasadaki fiyatlar arasında oluşan farklılıkların önüne geçeceklerini vurguladı.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde vergi ve fonların daimi olacak şekilde azaltılması gerektiğini dile getiren Ataoğlu, böylelikle fiyatların aşağıya çekilebileceğini belirtti.

“İTHALATTA PEŞİN KDV UYGULAMASI KALDIRILACAK”

KDV yasasında düzenlemeler yapılarak, ithalatta peşin KDV uygulamasının kaldırılacağını da ifade eden Ataoğlu, şirketlerin henüz satış yapmadan vergilerini peşin ödemelerinin rasyonel bir uygulama olmadığını belirtti.