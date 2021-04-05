Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “pandemi süreci ve sonrasında KKTC turizm sektörü” hakkında 6 Nisan Salı günü 19:00’da GAÜ online yayınında konuşacak

GAÜ Online Etkinlikler kapsamında; GAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen, “%100 İletişim Sohbetleri” programın 10. Bölümünde, “Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizm Sektörü” konusu işlenecek. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek olan panelde, Program Yapımcısı ve GAÜ Öğrt. Gör. Didem Gürses Moderatörlük yapacak.

6 Nisan 2021 Salı günü 19:00’da GAÜ’nün Resmi Facebook ve Youtube sayfalarında canlı olarak yayınlanacak panelde, KKTC Turizm Sektörü masaya yatırılacak.

Yayın adresleri:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NKiv-QjupHE

Facebook: https://www.facebook.com/girneamerican/posts/4197247123653373