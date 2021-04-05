banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “pandemi süreci ve sonrasında KKTC turizm sektörü” hakkında 6 Nisan Salı günü 19:00’da GAÜ online yayınında konuşacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 35. yılını kutladığı 2020-2021 akademik yılı etkinliklerine, online olarak devam ediyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 17:02
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “pandemi süreci ve sonrasında KKTC turizm sektörü” hakkında 6 Nisan Salı günü 19:00’da GAÜ online yayınında konuşacak
banner337

GAÜ Online Etkinlikler kapsamında; GAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen, “%100 İletişim Sohbetleri” programın 10. Bölümünde, “Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizm Sektörü” konusu işlenecek. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek olan panelde, Program Yapımcısı ve GAÜ Öğrt. Gör. Didem Gürses Moderatörlük yapacak.

6 Nisan 2021 Salı günü 19:00’da GAÜ’nün Resmi Facebook ve Youtube sayfalarında canlı olarak yayınlanacak panelde, KKTC Turizm Sektörü masaya yatırılacak.

banner341
Yayın adresleri:

Youtube:   https://www.youtube.com/watch?v=NKiv-QjupHE

Facebook:  https://www.facebook.com/girneamerican/posts/4197247123653373

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı
Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
GAÜ Hukuk Fakültesi’nden; 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
GAÜ Hukuk Fakültesi’nden; 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Hukuk Dairesi’nde boş bulunan kıdemli savcı mevki için dilekçe kabul ediliyor
Hukuk Dairesi’nde boş bulunan kıdemli savcı mevki için dilekçe kabul ediliyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Meclis'te Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor
Meclis'te Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor
Saner: “Türkiye’den 40 bin doz aşı bekliyoruz”
Saner: “Türkiye’den 40 bin doz aşı bekliyoruz”
Yarın beş buçuk saat süreyle elektrik kesintisi var
Yarın beş buçuk saat süreyle elektrik kesintisi var
Mevlevi'de 6-15 Nisan tarihlerinde top atışı yapılacak
Mevlevi'de 6-15 Nisan tarihlerinde top atışı yapılacak
Cumhurbaşkanı Tatar, vefatının 24. yıldönümünde Alpaslan Türkeş’in Lefkoşa’da müze haline getirilen evini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, vefatının 24. yıldönümünde Alpaslan Türkeş’in Lefkoşa’da müze haline getirilen evini ziyaret etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim