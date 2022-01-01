Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Birkan Uzun’un yaptıkları asla unutulmayacaktır” dedi.