Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.Ataoğlu mesajında, “Daha çok kısa bir süre önce KKTC bayrağının Antarktika’da dalgalandırarak hepimizi gururlandıran dağcı kardeşimiz Birkan Uzun’un bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi hepimizi derinden üzmüştür” ifadelerine yer verdi.
Birkan Uzun’un yaptıklarının asla unutulmayacağını belirten Ataoğlu, “Birkan kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim” dedi.