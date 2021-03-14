Turizm Emekçileri yarın Lefkoşa'da eylem yapacak

Turizm emekçilerinin eylem ile ilgili açıklaması şöyle:

"Tüm Turizm Emekçilerinin Dikkatine! 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11:00’de Lefkoşa’da EYLEM yapılacaktır. Toplanma yeri LEFKOŞA OTOGARI olup, toplanma saati 10:30’dur. Saat 11:00'de City Royal Otel'in önünden geçilerek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Önüne kadar YÜRÜYÜŞ yapılacaktır. "İşletmelerinden Araç Desteği Alamayan Emekçilerimiz Girne Baldöken Otoparkı'ndan 09:30 -10:00 arası kalkacak Servisler ile katılım sağlayabilirler" Tüm arkadaşlarımız ve ailelerinin katılımlarını bekleriz!"