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Turizm Emekçileri yarın Lefkoşa'da eylem yapacak

Eylem, 'Hazırız, Geliyoruz' sloganı ile yarın saat 11:00'de Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleşecek.

14 Mart 2021 Pazar 09:30
Turizm Emekçileri yarın Lefkoşa'da eylem yapacak
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Turizm emekçilerinin eylem ile ilgili açıklaması şöyle:

"Tüm Turizm Emekçilerinin Dikkatine! 15 Mart  2021 Pazartesi günü saat 11:00’de Lefkoşa’da EYLEM yapılacaktır. Toplanma yeri LEFKOŞA OTOGARI olup, toplanma saati 10:30’dur. Saat 11:00'de City Royal Otel'in önünden geçilerek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Önüne kadar YÜRÜYÜŞ yapılacaktır. "İşletmelerinden Araç Desteği Alamayan Emekçilerimiz Girne Baldöken Otoparkı'ndan 09:30 -10:00 arası kalkacak Servisler ile katılım sağlayabilirler" Tüm arkadaşlarımız ve ailelerinin katılımlarını bekleriz!"

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Emekçileri Eylem
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