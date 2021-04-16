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Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti

 

16 Nisan 2021 Cuma 17:45
Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti
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ATAOĞLU: “TURİZM AÇILIMININ İLK ADIMINI, KAPALI DEVRE TURİZM MODELİYLE BAŞLATMA KARARI VERDİK”

NEŞE: “BİZE SADECE TURİZM BAKANI ATAOĞLU SAHİP ÇIKTI”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fuat Neşe Başkanlığı’ndaki Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu, Bakan Ataoğlu’na, turizm emekçilerine gösterdiği samimi ilgi ve iyi niyetli yaklaşımı için teşekkür etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

ATAOĞLU

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Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Turizm Emekçileri İnisiyatifi Başkan ve üyelerini kabulünde, pandemi dolayısıyla ülkede en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, dolayısıyla turizm emekçilerinin zor bir süreç geçirdiklerinin bir gerçek olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu, toplum sağlığı göz ardı edilmeden, turizm açılımının ilk adımını, kapalı devre turizm modeliyle başlatılması kararını verdiklerini ifade ederek, bu kararla birlikte bir yılı aşkın bir süredir çalışamayan ve zor durumda kalan turizm emekçilerinin bir kısmının çalışma imkanına kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hedeflerinin, Mayıs ve Haziran ayı için, ülkedeki pandemi koşulları ve aşılamada ülkenin geldiği nokta dikkate alınarak, hayata geçirmeyi planladıkları turizm açılımı olduğuna dikkati çekerek, bunun başarılı olabilmesinin, kapalı devre turizm modeline dahil olan otellerin yönetim ve çalışanlarının, belirlenen kriterlere harfiyen uyabilmesinden geçtiğinin altını çizdi.

NEŞE

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Başkanı Fuat Neşe de, turizm emekçileri adına Bakan Ataoğlu’na samimi çabası ve iyi niyetli yaklaşımı için teşekkür etti.

“Bize sadece Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu sahip çıktı” diyen Neşe, turizm çalışanları olarak, Turizm Bakanı Ataoğlu’nun Mayıs ve Haziran ayı için hedefledikleri turizm açılımına, inisiyatif olarak katkı koymaya hazır olduklarını, bu nedenle de kapalı devre turizm modeli içerisinde yer alan otel çalışanlarının kriterlere uyması için gerekli olan tüm denetim ve desteği ortaya koyacaklarını belirtti.

Neşe, Bakan Ataoğlu’na, turizm emekçilerine yönelik samimi yaklaşımı ve iyi niyetli tutumu karşısında inisiyatif adına teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyarette ayrıca, “Bir El De Sen Ver” kampanyası ile gıda ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda destek talebinde bulundu.

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Son Güncelleme: 16.04.2021 18:09
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