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Turizm emekçileri: Bizi ölüme terk ettiğinizi dürüstçe açıklayın

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:58
Turizm emekçileri: Bizi ölüme terk ettiğinizi dürüstçe açıklayın
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Turizm emekçilerinin bir bayramı daha açlık sınırında geçirdiği için, başta Sağlık Üst Kurulu olmak üzere, emekçileri görmezden gelen tüm siyasiler, çalışmayan tüm arkadaşları adına hiçbir konuda “TEŞEKKÜR ETMİYORUZ” diyerek tepki gösteren Turizm Emekçileri Platformu, “Yokluk ve sefalet içine kasten sürüklenmiş bunca emekçimizin dertlerine rağmen, hala nasıl uyku uyuyabiliyor?” diye sordu.

Turizm emekçilerine karşı halen nasıl kulak tıkamayı başardıklarını ve emekçileri görmezden gelmeyi nasıl başardıklarını soran Turizm Emekçileri Platformu, “Halen bu insanların dertlerine karşı nasıl ölü taklidi yapabiliyor?, Hala nasıl bu kadar acımasız ve zalim olabiliyorsunuz, merak ediyoruz!” şeklinde isyan etti.

Turizmin açılması için önce nisan tarihinin verildiği, ardından nisandan vazgeçilip mayıs denildiğini anımsatan turizm emekçileri, şimdi de hazirandan bahsedilmesine rağmen ortada net bir açıklama olmamasıyla kendilerini sürekli oyalan hükümete, “Çok merak ediyoruz bu kadar insanın günahını almak nasıl bir duygu?” diye sordular.

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Sağlık Üst Kurulu ve hükümet yanında kendilerini görmezden gelen diğer kesimlerden de yakınan turizm emekçileri, “İnsan hakları için, bağımsız yargı için eylemler düzenleyip, o eylemlerde görünmek için sıraya girip, onbinlerce insanın hakkı yiyerek, onları sefalete mahkum ederek, siyasi rant peşinde olmak nasıl bir duygu?” diye sordu.

Bir yetkilinin çıkıp dürüstçe kendilerini ölüme mahkum ettiklerini açıklamasını beklediklerini vurgulayan turizm emekçileri, oyalama taktikleriyle açlık sınırında umutları tüketilirken her mekanın tıklım tıklım sosyal mesafe kuralına uymadan dolu olduğu ve bunun denetlenmediği bir ortamda turizmin kapalı kalmasıyla ilgili hiçbir mantıklı gerekçe kalmadığının görüldüğünü kaydederken, covid19 önlemlerine karşı tedbirsizliğin faturasının yine turizm sektöründen çıkartılmaya devam etmesinden dert yandılar.

Uygulamada olan sınırlı ölçüdeki kapalı turizmde bayram dönemi de dahil verilerin ortada olduğunu sektörün tedbiri elden bırakmadan başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Turizm Emekçileri taleplerini şöyle sıraladı, “Charterlar ile gelen ve 3 testi negatif çıkan turistimiz tatilini uzatabilsin, turist sayısının artmasıyla çalışan emekçilerimizin sayısı artırılabilsin,  tarifeli seferlerle 3 günlük gelişler başlasın, turizm sektörüne yaptığınız denetimler tüm mekanlarda uygulansın”

Bin 500 TL katkı paylarını dahi ödemeyen hükümetten umutları kalmadığını vurgulayan Turizm Emekçileri Platformu, “Bırakın işimize dönelim, hayatta kalalım. Suni olarak yaratılan bu kriz hepimize tufan olacak!” dedi.

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